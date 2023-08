Siria, Ong: scontri tra fazioni rivali nell'est, 13 uccisi

E' di almeno 13 miliziani uccisi il bilancio di scontri armati nell'est della Siria tra fazioni rivali in un'area sotto controllo militare degli Stati Uniti.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i combattimenti tra le forze curdo-siriane, espressione dell'ala locale del Partito dei lavoratori curdi (Pkk), e una milizia araba di Dayr az-Zor, anch'essa cooptata dalla coalizione filo-americana, sono scoppiati a seguito dell'arresto nelle ultime ore a Hasake, nel nord-est, del capo milizia Ahmad Khabil, meglio noto come Abu Khawla.