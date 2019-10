Scontri in Siria al confine con la Turchia nonostante il cessate il fuoco, Amnesty: "Crimini di guerra da parte di Ankara"

Nonostante l'accordo per un cessate il fuoco di 5 giorni raggiunto tra il vicepresidente americano, Mike Pence, e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, scontri sporadici e bombardamenti di artiglieria sono in corso lungo il confine nel nordest della Siria nell'area di Ras al-Ain. Nella zona negli ultimi giorni è stata intensa l'offensiva di Ankara contro i curdi, che ora, in virtù della tregua, possono ritirarsi dall'area.