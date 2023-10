Siria, Save the Children: 6 bambini morti a Homs, cessare il fuoco

Mentre le violenze si intensificano in tutta la Siria, almeno sei bambini sono morti in un attacco contro un'accademia militare a Homs, che ha ucciso più di 100 persone.

E' la denuncia diffusa da Save the Children, secondo cui questa settimana gli attacchi nel nord-est e nel nord-ovest del Paese hanno causato la morte di almeno 13 persone e danni a infrastrutture civili fondamentali, tra le quali una scuola. "Non esiste un posto sicuro per i bambini in Siria, e le poche speranze rimaste per la pace stanno diminuendo. Questa violenza deve finire, ora".