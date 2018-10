Siria, Russia a Occidente: via i Caschi Bianchi da Idlib

La Russia, durante una riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza Onu, ha invitato gli occidentali a rimuovere i Caschi Bianchi (membri della Civil defence siriana) da Idlib, in Siria, affermando che questi rappresentano una "minaccia". Forti critiche a Mosca da Washington, Londra e Parigi. La Russia non considera operatori umanitari i Caschi Bianchi e già in passato li ha accusati di essere collegati a gruppi terroristici.