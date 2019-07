Siria, ragazzina estratta dalle macerie a Maarat al-Numan dopo i raid aerei

La provincia siriana di Idlib è stata soggetta a diversi raid aerei il 22 luglio e in particolare nella citta nord-occidentale di Maarat al-Numan si sono contate diciannove vittime e più di quaranticinque feriti. I soccorsi sono intervenuti il prima possibile, cercando corpi tra le macerie di un mercato colpito dall'attacco, e un filmato pubblicato proprio dalla difesa civile siriana mostra il momento in cui una ragazzina viene estratta da sotto alcuni detriti e portata via mentre la folla esulta per la riuscita dell'operazione.