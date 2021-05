Siria, plebiscito per Assad: rieletto con il 95,1% dei voti

ansa

Risultato scontato per le elelzioni in Siria dove il presidente Bashar al-Assad è stato rieletto alla guida del Paese per altri sette anni, con il 95,1% dei voti. Ad annunciarlo è stato il presidente del Parlamento di Damasco. Il voto era stato aspramente criticato da Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea che avevano definito le elezioni una farsa, per l'assenza di veri candidati di opposizione e di verifiche indipendenti sul processo.