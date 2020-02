Siria, Onu: urgente bisogno di un cessate il fuoco prolungato

La situazione "sta causando una sofferenza umana totalmente inaccettabile". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Siria, Geir O'Pedersen, parlando in videoconferenza al Consiglio di Sicurezza sugli sviluppi nel nord-ovest in seguito agli scontri tra l'eserciti turco e quello di Damasco. "Vi è un urgente bisogno di un cessate il fuoco prolungato e di un immediato accesso umanitario illimitato alla popolazione civile", ha quindi aggiunto.