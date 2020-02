Siria, Onu: da dicembre 900mila sfollati nel nord-ovest

Nella Siria nord-occidentale si contano circa 900mila civili sfollati in seguito all'offensiva governativa e russa, scattata a dicembre, contro gruppi anti-regime sostenuti dalla Turchia. E' il nuovo bilancio aggiornato dell'Ufficio del coordinamento umanitario dell'Onu. In grandissima parte i civili in fuga da città e paesi sono donne e bambini, dice il vicesegretario generale Onu per gli Affari umanitari Mark Lowcock.