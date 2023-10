Siria, ong: oltre 100 morti nell'attacco a una caserma di Homs

In Siria 100 persone sono rimaste uccise e altre 200 ferite in un attacco aereo contro una caserma militare nel centro del Paese, durante una cerimonia di chiusura dell'addestramento ufficiali dell'esercito governativo.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco nel cortile dell'Accademia militare di Homs, a nord di Damasco, è stato condotto con almeno un drone di cui non si conosce ancora la provenienza. Tra i morti ci sono nove civili, tra i quali una bambina.