Siria, Ong: "Forze turche avanzano lente nel nord-est, conquistate 11 località minori" 

Undici località minori sono state finora conquistate dalle forze turche e dalle milizie arabo-siriane ausiliarie nel nord-est della Siria, nel quadro dell'offensiva militare di Ankara in corso a est dell'Eufrate. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'avanzata turca "prosegue lenta" attorno alle due località chiave di Tall Abyad e Ras al Ayn, nel settore centrale della frontiera tra Siria e Turchia.