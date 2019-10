Siria, cellule dell'Isis attaccano forze curdo-siriane in zona confine

Miliziani affiliati all'Isis hanno attaccato nelle ultime ore forze curdo-siriane nella zona di confine con la Turchia dove è in corso l'offensiva turca. Lo riferiscono fonti curdo-siriane vicine all'amministrazione autonoma curda del nord-est siriano. Secondo le fonti, gli scontri sono in corso a sud di Ras al Ayn. Le forze curde: uccisi cinque soldati turchi.

Curdi: uccisi cinque soldati turchi - Le forze curdo-siriane affermano che cinque soldati turchi sono stati uccisi negli scontri nel nord-est della Siria. A dare la notizia è stata la tv panaraba Al Arabiya. Le stesse forze affermano di essere in possesso delle salme dei militari uccisi. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno,

Media: epurati uomini d'affari vicini al regime - Il regime di Damasco è scosso da una serie di "epurazioni" senza precedenti contro influenti imprenditori e uomini d'affari vicini al potere siriano, tra cui lo zio della First Lady Asma Al Assad. Secondo l'autorevole portale The Syria Report, la Banca centrale ha congelato i conti di otto imprenditori tra cui appunto Tarif Al Akhras, zio della moglie del presidente. La notizia conferma il terremoto negli equilibri del potere politico ed economico nel Paese, che potrebbe avere un forte impatto sul presidente Assad.