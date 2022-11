Siria, Ong: "Bombardamento turco contro i curdi del Pkk"

Nella Siria nord-orientale, controllata dal Pkk, il Partito dei lavoratori curdi, è stato effettuato un bombardamento da parte dell'artiglieria turca.

È quanto denuncia l'Ong Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Dopo l'attentato di Istanbul, le autorità turche hanno puntato il dito contro il Pkk in Siria e, nelle ultime ore, i miliziani curdi sono in stato di massima in allerta in tutta la regione al confine turco-siriano.