Siria, Ong: 26 soldati uccisi nelle ultime ore nei raid della Turchia

I raid compiuti nelle ultime ore dai droni turchi hanno causato la morte di 26 soldati siriani, nella parte nord-occidentale del Paese. Lo ha reso noto l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, con base in Gran Bretagna. Sabato mattina, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva minacciato ritorsioni per l'uccisione venerdì di decine di soldati turchi in Siria.