Siria, Msf: via dal nord a causa della situazione di pericolo

Medici senza frontiere ha annunciato di aver dato via alle evacuazioni del personale internazionale nella regione nordorientale della Siria dove è in corso l'offensiva turca. "Sospendiamo le nostre attività ad Ain Issa, Al Hol, Tal Abyad, Tal Tamer, Tal Kocher, Kobane e Raqqa a causa dell'elevata instabilità - ha affermato Msf in una nota -. Si tratta di una scelta difficile, perché siamo consapevoli dei bisogni delle persone in fuga".