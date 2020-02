Siria, Mosca: "La Turchia smetta di sostenere i terroristi"

La Russia ha chiesto alla Turchia di "smettere di sostenere i terroristi" in Siria e ha rivelato di aver condotto attacchi nella provincia di Idlib "su richiesta del comando siriano contro gruppi terroristi". "Questa non e' la prima volta che le forze armate turche sostengono i miliziani per evitare incidenti", si legge in una nota diffusa dal Centro russo per la riconciliazione siriana.