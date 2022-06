Siria, Mosca: cercheremo di dissuadere la Turchia da operazione militare

La Russia cercherà di convincere la Turchia che l'operazione militare nel nord della Siria, annunciata nelle scorse settimane da Ankara, "non è necessaria".

Lo ha detto l'inviato speciale russo per la Siria, Alexander Lavrentyev. "Mosca non si scontrerà con le truppe turche e l'esercito nazionale siriano controllato da Ankara. Non abbiamo unità di combattimento lì - ha precisato -. La nostra risposta sarà cercare di convincere i turchi che non c'è bisogno di fare questo passo.