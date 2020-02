Siria, Mosca accusa Israele: jet usano voli civili come scudo

Un Airbus A320 in volo da Teheran a Damasco con a bordo 172 persone è stato costretto a un atterraggio di emergenza alla base militare russa di Khmeimim, in Siria, a causa di un attacco missilistico israeliano. Ad accusare Israele è il ministero della Difesa russo, secondo cui i jet con la stella di Davide hanno usato l'Airbus come "scudo", e il volo di linea ha "evitato di poco l'ingresso nella zona letale dello scambio a fuoco della contraerea".