Siria, media: Trump concede 4 mesi per il ritiro delle truppe Usa

Il presidente americano Donald Trump ha accettato che il ritiro dei duemila militari statunitensi in Siria avvenga in circa quattro mesi, "attenuando" il suo ordine di due settimane fa per un ritiro entro 30 giorni. Lo riporta il "New York Times", precisando che il tycoon avrebbe deciso di allungare i tempi durante la sua visita alle truppe in Iraq e dopo aver convenuto con i dirigenti militari sul rischio di un'uscita rapida dallo scacchiere siriano.