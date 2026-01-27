Siria, l’Occidente avverte: senza sicurezza interna torna la minaccia Isis

La lotta allo Stato islamico resta un interesse strategico imprescindibile per l’Occidente. È questo il messaggio che Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti hanno rivolto alle forze governative siriane e ai combattenti curdi, invitandoli a evitare qualsiasi indebolimento del controllo sul territorio, in particolare nelle aree sensibili come i centri di detenzione e le zone circostanti. Secondo i quattro governi, ogni vuoto nella sicurezza rischierebbe di offrire nuove opportunità all’Isis per riorganizzarsi e tornare operativo.