Siria, scontri tra esercito e curdi: quattro vittime

Quattro persone sono rimaste uccise nel corso di scontri tra l'esercito siriano e le forze curde ad Aleppo. Ancora non è chiaro chi abbia scatenato le tensioni. L'agenzia di stampa statale Sana ha attribuito alle Forze Democratiche Siriane (Sdf) a guida curda "la morte di un membro del ministero della Difesa", mentre la televisione di Stato ha riferito che "due donne sono state uccise nel bombardamento di edifici residenziali da parte delle Sdf". Le Forze Democratiche Siriane hanno affermato che gruppi affiliati al governo "hanno preso di mira il quartiere di Sheikh Maqsud", provocando "la morte di un residente".