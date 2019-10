Siria, fra poche ore termina la tregua tra i curdi e la Turchia

E' ultimo giorno della tregua concordata tra la Turchia e i curdi sotto la guida di Usa e Russia per completare il ritiro delle milizie dal nord della Siria. In base all'intesa entro le 16 italiane i combattenti dell'Ypg dovranno lasciare i centri al confine. Ankara ha minacciato di riprendere l'offensiva se il ritiro non avvenisse in tempo. Poi è previsto l'inizio di pattugliamenti congiunti tra le forze di Turchia e Russia nella zona di sicurezza.