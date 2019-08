Siria, esplosione nella base di Shayrat: morti 31 soldati

Almeno 31 soldati sono rimasti uccisi nell'esplosione avvenuta nella base aerea di Shayrat, nel centro della Siria. Lo riporta l'Osservatorio siriano per i diritti umani, aggiungendo che al momento non si conoscono le cause della deflagrazione e che il bilancio delle vittime è destinato ad aggravarsi a fronte dei numerosi feriti in gravi condizioni.