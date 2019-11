Siria, Erdogan: abbiamo catturato la moglie di Al Baghdadi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato le forze turche hanno catturato in Siria la moglie del defunto leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi. "Abbiamo catturato sua moglie, senza fare rumore. Allo stesso modo abbiamo catturato la sorella e il cognato in Siria" ha detto Erdogan. Al-Baghdadi è stato ucciso a ottobre in un raid americano nella provincia di Idlib, nel nordovest della Siria.