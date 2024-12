Siria, ecco chi è il nuovo premier Muhammad al Bashir

Nato nel 1983 nella regione di Idlib, Al Bashir ha conseguito nel 2007 una laurea in Ingegneria elettrica ed elettronica presso l'Università di Aleppo e nel 2021 una laurea in Sharia e diritto presso l'Università di Idlib. Ha ricoperto la carica di direttore degli Affari associativi e poi di ministro dello Sviluppo e degli Affari umanitari nel "Governo di salvezza". Quest'ultimo è considerato il braccio civile delle milizie Hts e dal 2017 governa le aree della Siria nordoccidentale sotto il controllo dei ribelli, che fino a poche settimane fa includevano una larga parte della regione di Idlib, alcuni villaggi nella campagna nordorientale di Latakia e villaggi e città nella campagna nordoccidentale di Aleppo. Una fetta di territorio con una popolazione rilevante di circa quattro milioni di persone, la maggior parte sfollati in condizioni di vita estremamente dure.