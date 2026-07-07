Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese, Emmanuel Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia Afp sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note.