Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese, Emmanuel Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia Afp sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note.
Le esplosioni
Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al palazzo della presidenza.
La visita storica di Macron
Il presidente francese è in visita nella capitale siriana, nel primo viaggio di un capo di Stato dell'Unione europea nel Paese da quando i ribelli guidati dal presidente Ahmed Sharaa hanno rovesciato Bashar al Assad nel 2024.