A Qamishli

Missile inesploso caduto in Siria: le immagini

Le foto mostrano l'oggetto piantato nel terreno e alcuni bambini che ci giocano attorno

05 Mar 2026 - 14:55
Un missile inesploso è caduto a Qamishli, località nel nord est della Siria che si trova nei pressi del confine con la Turchia. Le foto mostrano l'oggetto piantato nel terreno e alcuni bambini che ci giocano attorno.