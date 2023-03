Siria, attacco con drone attribuito all'Iran: ucciso un contractor americano | Gli Usa rispondono con raid nella notte

L'attacco iniziale, di presunta originale iraniana, è stato sferrato attorno alle 14 di giovedì ora locale. In un comunicato il Dipartimento della Difesa ha dichiarato che il contractor è stato ucciso e gli altri americani feriti "dopo che un veicolo aereo senza pilota ha colpito una struttura di manutenzione in una base della coalizione vicino a Hasakah, nel nord-est della Siria". Nell'attacco è rimasto ferito anche un altro contractor statunitense.

La rappresaglia Usa

Nell'annunciare i raid notturni Usa, Austin ha precisato: "Gli attacchi aerei sono stati condotti in risposta all'attacco di oggi, nonché a una serie di recenti attacchi contro le forze della coalizione in Siria da parte di gruppi affiliati all'Irgc. Come ha chiarito il presidente Biden, prenderemo tutte le misure necessarie per difendere il nostro popolo e risponderemo sempre in un momento e in un luogo a nostra scelta", ha affermato il segretario alla Difesa.