Siria, Assad vola a Teheran: incontro con l'ayatollah Khamenei

Il presidente siriano, Bashar al Assad, si è recato in visita a Teheran dove è stato ricevuto dall'ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema della Repubblica islamica. Si tratta della prima visita di Assad in Iran dall'inizio della guerra nel suo Paese. Assad ha espresso gratitudine all'Iran per il suo ruolo nel conflitto siriano, secondo quanto ha fatto sapere Damasco.