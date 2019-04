Siria, Amnesty: 1.600 civili uccisi a Raqqa dalla coalizione Usa

Amnesty International e la rete di attivisti Airwars hanno denunciato che la coalizione anti-Isis a guida americana ha ucciso oltre 1.600 civili nei bombardamenti a Raqqa durante la campagna, durata 4 mesi, per liberare la roccaforte dei jihadisti in Siria. Un numero di gran lunga superiore ai 180 civili uccisi ammessi dagli americani, e comunque più alto rispetto ai 1.277 morti complessivi, in oltre 4 anni di raid, di cui la coalizione ha dato conto.