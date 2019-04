Siri, Di Maio: "Non può restare lì, abbiamo piena fiducia in Conte"

Luigi Di Maio non cede sul caso Siri: dichiara piena "fiducia in Conte e nel suo ruolo di responsabilità", dichiara di aspettarsi "novità nei prossimi giorni" e afferma: "Non può restare al suo posto". In merito al contrasto con Salvini sulla vicenda chiarisce: "Insieme abbiamo fatto grandi cose e ottenuto grandi risultati, ma se qualcuno pensa che il M5s stia zitto su temi come la corruzione si sbaglia. E' un aspetto che è nel Dna del movimento".