Sirene, raccolte alimentari e notti nei bunker: così Odessa si prepara all'attacco russo

Quando il presidente Volodymyr Zelenskyy ha avvertito dell'imminente attacco russo a Odessa, i negozianti, soprattutto quelli del centro, hanno iniziato a svuotare le vetrine, mentre gli abitanti hanno dovuto abituarsi al rumore delle sirene antiaeree, che preannuncia la notte nel bunker. È ciò che emerge dal reportage dell'inviato di "Controcorrente", nella cittadina ucraina per raccontare la rabbia e la preoccupazione di chi ci vive.

"Dovremmo essere pacifisti, ma quando uccidono la tua famiglia e i tuoi amici non hai scelta", racconta un giovane, a proposito della sua decisione d'imbracciare le armi e diventare soldato. Proprio per i soldati, tra l'altro, partono i primi aiuti alimentari, che, via via, arrivano anche al resto della popolazione.

"Stiamo organizzando una raccolta di cibo per aiutare in questo momento di difficoltà", spiega una ragazza. "Odessa è la mia casa, la amo e farei qualsiasi cosa per proteggerla".