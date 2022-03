Ucraina, media: imminente lo sbarco dei militari russi a Odessa

Le forze russe si stanno dirigendo verso Odessa e lo sbarco è ormai imminente.

Secondo fonti dell'intelligence Usa, citate dalla tv spagnola Rtve, in Crimea ci sono già diverse navi in attesa dell'arrivo delle truppe di terra per lanciare l'attacco dal mare. Le autorità cittadine hanno chiesto agli abitanti di raggiungere un rifugio per il rischio imminente di un attacco.