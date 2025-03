Sindaco di Istanbul arrestato, in centinaia manifestano a Berlino

Diverse centinaia di persone hanno manifestato a Berlino per il rilascio del sindaco di Istanbul arrestato, Ekrem Imamoglu. I dimostranti si sono riuniti presso la Chiesa della Memoria a Berlino-Charlottenburg. Molti di loro indossavano maschere con il volto di Imamoglu, arrestato in Turchia una decina di giorni fa, secondo quanto riferisce la testata tedesca Borkener Zeitung. Molti hanno indossato indumenti bianchi. I promotori avevano annunciato che i manifestanti volevano riecheggiare il messaggio ben noto di Imamoglu in Turchia: "Togliti la cravatta, rimboccati le maniche".