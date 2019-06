Silvia Romano, sparita per aver denunciato molestie e pedofilia?

Silvia Romano scomparsa per aver denunciato molestie e casi di pedofilia in Kenya? E' questa l'ipotesi emersa da un'inchiesta del "Fatto quotidiano" che denuncia gravi carenze nelle indagini sulla cooperante italiana rapita 7 mesi fa. Sarebbe stata anche la polizia di Nairobi a formulare tre ipotesi in merito: sequestro per ottenere un riscatto; per tapparle la bocca su casi di pedofilia a Likoni; per mettere a tacere un caso di molestie a Chakama.