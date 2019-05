Kenya, il direttore dell'Intelligence italiana: cerchiamo Silvia Romano senza sosta

"Un pensiero ai familiari e ai nostri connazionali sequestrati all'estero da organizzazioni criminali" è stato rivolto dal direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il generale Gennaro Vecchione, nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova sede unitaria dell'intelligence. Per tutti, Vecchione ha citato Silvia Romano, la 23enne rapita in Kenya il 20 novembre 2018. "Cara Silvia continueremo a cercarti senza sosta", ha detto.