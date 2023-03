Silicon Valley Bank, media: le autorità Usa indagano sul crollo

Il crollo della Silicon Valley Bank è al centro di accertamenti da parte delle autorità Usa.

Lo riferisce il Wall Street Journal, precisando che il Dipartimento di Giustizia e la Securities & Exchange Commission stanno indagando sull'istituto di credito californiano, rilevato dagli enti di regolamentazione la scorsa settimana. Le indagini sono separate e in fase preliminare, per cui il lavoro degli inquirenti sta riguardando anche le vendite di azioni che i funzionari di Svb Financial hanno effettuato nei giorni precedenti al collasso della banca.