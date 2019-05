Sigarette IQOS, arriva l'ok al commercio anche in America

Il 30 aprile l'agenzia americana " Food and drug administration " ha dato l'ok alla commercializzazione dell' IQOS , le nuove sigarette che non bruciano e non creano cenere della Philip Morris . Le nuove "bionde" quindi entrano nel mercato statunitense. La decisione dell'Fda arriva a seguito di una valutazione effettuata sulle ricerche commissionate dal colosso del tabacco che dimostrano che le IQOS siano meno nocive rispetto alla vecchie sigarette.

Di cosa si tratta - Il recente dispositivo IQOS è composto da una penna elettronica nella quale viene immessa una piccola sigaretta di tre centimetri, che alle due estremità ha un filtro e il tabacco. Il sistema riscalda a 350 gradi il tabacco (temperatura inferiore rispetto alle sigarette) non creando cenere.



Si tratta del primo sistema elettronico per il riscaldamento del tabacco a ricevere l’autorizzazione alla commercializzazione negli Usa, in applicazione della legge del 2009 che ha autorizzato l'Fda a regolamentare i prodotti del tabacco, includendo allo stesso tempo la vigilanza sui prodotti innovativi.



Ciò non vuol dire, affermano gli esperti, che il nuovo dispositivo non sia nocivo, ma che le percentuali di sostanze cancerogene siano inferiori rispetto alle vecchie "bionde".



Philip Morris: "Traguardo storico" - "La decisione della Fda di autorizzare la commercializzazione di IQOS negli Usa è un importante passo avanti per i circa 40 milioni di uomini e donne americani fumatori. Alcuni smetteranno. La maggior parte non lo farà, e per loro IQOS offre un'alternativa senza fumo rispetto al continuare a fumare - ha affermato il ceo della Pmi André Calantzopoulos -. In soli due anni, 7.3 milioni di persone nel mondo hanno abbandonato le sigarette e sono passati completamente ad IQOS. La decisione della Fda garantisce questa opportunità ai fumatori adulti americani. Tutti noi di Pmi siamo determinati a sostituire le sigarette con alternative senza fumo che uniscono una sofisticata tecnologia e un rigoroso processo di validazione scientifica. L’annuncio della Fda è un traguardo storico.”