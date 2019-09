Sigarette elettroniche: il Michigan è il primo Stato Usa che vieta la vendita

Patologie respiratorie Prima di firmare il bando, il governatore ha preso in considerazione una serie di casi di gravi malattie legate all’uso delle e-cigarettes. Il mese scorso infatti i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie avevano annunciato che, in tutti gli Stati Uniti, erano saliti a 153 i ricoveri ospedalieri dovuti a patologie polmonari causate dal vaping . Tra i 16 Stati colpiti c’era anche il Michigan. Un caso è risultato mortale, quello di un uomo dell’Illinois deceduto il 24 agosto per insufficienza respiratoria .

Restrizioni nel resto del mondoIl Michigan non è un caso isolato: diverse città e comunità americane hanno imposto divieti o restrizioni sulla vendita delle sigarette elettroniche.Tra le prime San Francisco che ha proibito la vendita e la distribuzione di e-cigarettes di ogni tipo. Anche l’America Latina si è dimostrata nemica del vaping: in Argentina e in Brasile sono vietati la vendita e l’utilizzo in pubblico. In Europa si ritrovano leggi restrittive in Austria e Norvegia, mentre la Commissione europea a febbraio ha annunciato una relazione su questo argomento per il 2021. In Italia non esistono particolari restrizioni (se non il divieto ai minorenni) e dal 2018 i liquidi da ricarica sono diventati Monopolio di Stato.