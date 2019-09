Si tuffa in acqua e chiede alla fidanzata di sposarlo: uomo muore annegato in Tanzania

Si è tuffato nell'oceano per chiedere alla propria ragazza di sposarlo, ma non è più riemerso. E' la tragica storia di Steven Weber, uomo della Louisiana, negli Stati Uniti. Steven era in vacanza con la fidanzata Kenesha Antoine in Tanzania. I due alloggiavano in una cabina di legno con una struttura parzialmente sommersa, che permetteva loro di affacciarsi sotto il mare. L'uomo aveva raggiunto a nuoto la finestra della camera con la proposta scritta su un foglio e l'anello, ma non è più riuscito a tornare indietro.