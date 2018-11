Si accende una speranza per il piccolo Alex: tre cordoni ombelicali per salvarlo

Se dunque c'è stato un riscontro positivo per la sacca di Bologna, iscritta nel registro con altri 30mila cordoni, sono in corso le verifiche di compatibilità sulle due sacche che si trovano in Europa.



Intanto, a una settimana dall'appello su Facebook dei genitori, sono stati circa 10mila gli italiani che si sono iscritti al registro italiano donatori midollo osseo, sottoponendosi al test del Dna sul sangue o sulla saliva per misurare il proprio grado di compatibilità con Alex, e si sono così aggiunti ai 400mila già presenti.



Una grande gara di solidarietà, che i medici chiedono, però, di non arrestare sul più bello. "E' utile continuare a donare - dicono. - C'è sempre la speranza di trovare un campione più compatibile".