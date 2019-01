Shutdown Usa, Trump non molla: "D'acciaio o di cemento il muro col Messico si farà"

"Dobbiamo costruire il muro (col Messico ndr), anche di acciaio se non di cemento, ma dobbiamo costruirlo, non abbiamo altra scelta, è una battaglia da vincere": lo ha ribadito Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per Camp David. Il presidente americano ha quindi aggiunto che molti lavoratori colpiti dallo shutdown sono dalla sua parte e ha ribadito che potrebbe fare ricorso allo stato emergenza nazionale per reperire i fondi necessari. . La questione è al centro dello shutdown parziale delle attività federali, che entra nella terza settimana.



"Via da Siria velocemente, Isis spazzata via" - Trump ha poi parlato anche della Siria e del contingente americano presente nel Paese. "Le truppe Usa andranno via dalla Siria velocemente", ribadito Trump. "Abbiamo spazzato via l'Isis - ha aggiunto - e l'Iran, la Russia e la Turchia odiano l'Isis più di noi e possono combatterlo da soli".