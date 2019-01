Usa, democratici: Trump disposto allo shutdown per anni

Donald Trump è disposto a tenere chiuso il governo con lo shutdown per un "periodo lungo, mesi o anche anni". Lo ha affermato il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, al termine dell'incontro con il presidente americano. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha messo in evidenza che il governo deve riaprire affinché le trattative sulla sicurezza al confine procedano.