Shutdown, Trump agli americani: "Il muro al confine è essenziale"

Al confine con il Messico c'è una "crisi umanitaria e di sicurezza", e "l'immigrazione illegale e non controllata fa male agli americani": per questo motivo una barriera è "assolutamente essenziale". Così il presidente Usa, Donald Trump, si è rivolto agli americani per spiegare il motivo dello shutdown, che prosegue per "una ragione una sola": perché i democratici non sostengono la spesa per la sicurezza al confine.

Un discorso conciso, di otto minuti, durante il quale però Trump non si è spinto fino a dichiarare l'emergenza nazionale, uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di critiche. Il presidente ha però messo in chiaro che il muro "è una scelta fra giusto e sbagliato, fra giustizia e ingiustizia. Quando ho giurato per diventare presidente mi sono impegnato e determinato a proteggere il Paese e questo è quello che farò".



"C'è chi dice - ha proseguito, facendo riferimento alla speaker della Camera, Nancy Pelosi - che il muro è 'immorale'. Ma molti costruiscono recinzioni e barriere per le loro case non perché odiano le persone che stanno fuori, ma perché amano quelle che sono dentro". E definendo la richiesta di 5,7 miliardi di dollari per la sicurezza al confine "solo una questione di buon senso", Trump ha invitato la politica ad agire: "Quanto sangue americano deve ancora scorrere prima che il Congresso agisca per finanziare la sicurezza dei confini?".



Il muro, ha spiegato ancora il presidente, risolverebbe i problemi di sicurezza ma i democratici rifiutano di finanziarlo. "C'è una ragione e una sola" dietro al proseguire dello shutdown: i democratici non voglio finanziare la sicurezza al confine.



Secca e immediata la replica della democratica Nancy Pelosi: "Donald Trump la smetta di tenere in ostaggio gli americani e riapra il governo". Stessa reazione dal leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer: "Il confine può essere sicuro anche senza un muro inutile e costoso. Trump deve mettere fine allo shutdown ora. Il presidente continua a far leva sulla paura e non sui fatti. Sulle divisioni e non sull'unità".



Schumer attacca quindi lo strumento del discorso alla nazione (il più ufficiale possibile per un presidente Usa) scelto da Trump: "I presidenti hanno usato lo Studio Ovale per affrontare" problemi nobili, mentre "questo presidente lo usa per creare una crisi, instillare paura e distrarre l'attenzione dalle difficoltà della sua amministrazione". Invece, a guidare le scelte sull'immigrazione dovrebbero essere i principi incarnati "dalla Statua della Libertà, non da un muro".