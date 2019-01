Shutdown, cancellata la partecipazione a Davos dell'intera delegazione Usa

La partecipazione a Davos è stata cancellata dalla Casa Bianca per tutta la delegazione Usa, anche per il segretario di stato Mike Pompeo e per il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Lo ha riferito la portavoce presidenziale Sarah Sanders, spiegando il pesante forfait con lo shutdown che sta bloccando da giorni il Paese. Anche Donald Trump, come già annunciato da tempo, non andrà al summit economico.

E poche ore dopo lo schiaffo alla speaker della Camera Nancy Pelosi a cui Donald Trump a causa dello shutdown ha negato l'uso di un aereo militare per una visita in Europa, Egitto ed Afghanistan, la first lady Melania Trump sarebbe volata con un jet governativo in Florida, per recarsi nella residenza di Mar-a-Lago. Lo riporta Politico, spiegando come l'aereo della first lady sarebbe atterrato allo scalo di Palm Beach.