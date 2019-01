Shutdown Usa: 800mila dipendenti hanno perso oltre 5mila dollari

Gli 800mila dipendenti federali che non sono stati pagati durante lo shutdown hanno perso finora 5mila dollari in media, per una cifra totale di 200 milioni di dollari al giorno. Lo rivela un'analisi del New York Times, precisando che molti hanno riferito di avere a disposizione meno di un mese di risparmi. Il blocco dei pagamenti da parte del governo è arrivato alla sua quarta settimana.