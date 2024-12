L'Alta procura di Seul ha ufficializzato che il presidente della corea del Sud Yoon Suk-yeol è sotto inchiesta per insurrezione e abuso di potere per la legge marziale dichiarata martedì sera e ritirata sei ore dopo per il voto contrario del Parlamento. Park Se-hyun, a capo dell'unità investigativa speciale che indaga sul caso, ha chiarito che Yoon "è stato formalmente elencato come sospettato" dopo le numerose denunce presentate.