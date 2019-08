Seul: la Corea del Nord ha effettuato due lanci di missili

Si tratta del sesto test missilistico in un mese da parte di Pyongyang, mentre le trattative con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione sono in stallo. Dopo il lancio l'ufficio del presidente sudcoreano Moon Jae-in ha tenuto una riunione d'emergenza del Consiglio sulla sicurezza nazionale.



I rapporti tra le due Coree sono sempre più difficili. Giovedì 15 agosto, in occasione del settantaquattresimo anniversario della liberazione della Corea dal governo giapponese, Moon aveva delineato l'obiettivo della riunificazione del paese entro il 2045. Il Comitato per la riunificazione pacifica, organismo nordcoreano, ha però definito il presidente sudcoreano "una persona di rara impudenza" per aver sperato in una ripresa dei colloqui mentre continuava le esercitazioni militari con Washington.