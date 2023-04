Corea del Nord lancia un missile balistico verso il Mar del Giappone | Tokyo fa scattare allarme per l'Hokkaido

Prosegue per il quinto giorno consecutivo l'interruzione delle comunicazioni fra Pyongyang e Seul attraverso le linee dedicate

Lo riporta l'agenzia di stampa di Seul , Yonhap, che cita lo Stato Maggiore dell'esercito del Paese. Il missile è stato lanciato verso il Mare Orientale, noto anche come Mare del Giappone . Nel frattempo prosegue l'interruzione delle comunicazioni fra i due Paesi attraverso le linee civili e militari dedicate, giunta al quinto giorno consecutivo.

Dopo il lancio il governo giapponese ha invitato la popolazione della regione settentrionale di Hokkaido a mettersi al riparo. "Evacuare immediatamente. Evacuare immediatamente", ha annunciato il governo in un avviso, invitando i residenti a trovare rifugio all'interno di edifici. L'allarme è poi rientrato quando la Guardia costiera giapponese ha confermato che il missile è caduto in mare al largo dell'isola. Il lancio del missile arriva pochi giorni dopo la promessa del leader nordcoreano Kim Jong-Un di potenziare il suo arsenale nucleare in modi più "pratici e offensivi".