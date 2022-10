Serial killer spaventa la California, taglia da 125mila dollari

Le vittime -

Cinque vittime, tutti uomini tra i 21 e 54 anni, sono state uccise a colpi di arma da fuoco mentre si trovavano da soli in zone buie di notte o al mattino presto tra l'8 luglio e il 27 settembre. Quattro erano ispanici, uno era bianco, nessuno è stato derubato di nulla e gli omicidi sono avvenuti in quartieri diversi. Dietro questi omicidi, secondo la polizia, c'è la stessa mano che ha ucciso un ispanico 40 anne ad Oakland, sempre in California, lo scorso aprile, e al ferimento di una afroamericana senza fissa dimora di 46 anni a Stockton che, per fortuna, è sopravvissuta all'aggressione.

La caccia al serial killer -

"Potremmo trovarci di fronte al caso di un serial killer e così lo affronteremo", ha dichiarato in una conferenza stampa Stanley McFadden, il capo della polizia di Stockton.

La polizia ha anche pubblicato dei video in cui si vede una persona che al momento è solo considerata "di interesse", ma ha chiesto a tutti gli abitanti della zona di collaborare.

L'unica sopravvissuta non ha potuto vedere in faccia il killer perché aveva il volto coperto da una mascherina.

Stockton è una città di 320.000 abitanti, a circa 130 chilometri da San Francisco. nella zona rurale della Central Valley, e da anni lotta contro la violenza e la povertà diffusa tra i suoi abitanti. Nel 2012 è diventata la più grande città negli Stati Uniti a dichiarare bancarotta, dopo il crollo del mercato immobiliare e anni di cattiva gestione e spese eccessive. Soltanto quest'anno a Stockton ci sono stati 43 omicidi, in aumento rispetto ai 39 dell'anno scorso.