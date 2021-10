New York, preso il serial killer delle anziane

di Isabella Josca

Due abitavano nello stesso piano del complesso, abitato soprattutto da anziani. Myrtle McKinney, 82 anni, è stata uccisa nel suo appartamento con una coltellata alla gola nel 2015, mentre Jacolia James, 83 anni, è stata strangolata in un corridoio dell'edificio nel 2019. L'ultima vittima è Juanita Caballero, 78 anni, trovata in casa col filo del telefono stretto attorno al collo. Ma si indaga anche su altre morti avvenute nel complesso, come quella dell'80enne Henry Higgins trovato a terra dopo essere stato picchiato, con lividi e contusioni su tutto il corpo. E adesso c'è chi accusa le autorità cittadine di non aver vigilato e indagato su quanto accadeva nella struttura abitata in gran parte da afroamericani e ispanici. E c'è chi per questo parla anche di razzismo.